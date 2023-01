Révisions des listes électorales au Gabon: la société civile voit rouge

Au Gabon, l’année 2023 qui vient de commencer sera une année électorale. Le pays organisera trois scrutins majeurs : une élection présidentielle, des législatives et des locales. Il y a quelques semaines, le ministère de l’Intérieur a publié une lettre indiquant que cette année les opérations de révision des listes électorales ne s’effectueront pas dans les établissements scolaires. Une annonce qui a fait bondir la société civile qui s’est mobilisée samedi.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma

Dans sa note, le ministre de l’Intérieur Lambert Noël Matha précise que les opérations de révision des listes électorales s’effectueront dans les mairies, les gouvernorats, les préfectures et les sous-préfectures. Les établissements scolaires sont exclus cette année pour ne pas perturber les élèves, justifie le ministre de l’Intérieur.

Cette raison n’est pas recevable, soutient Edmond Okemvele, vice-président de Gabon d’abord.

« Il nous dit que c'est à cause de l'année scolaire, or, on fait les enrôlements en pleine année scolaire depuis 1990. Mais quel que ce soit ce qu'il veut expliquer, il ne fait pas la loi pour lui. Si cela ne leur plaît pas, qu'ils fassent dans les églises puisque dans chaque village du Gabon il y a au moins une église. On ne veut plus les élections avec de la tricherie, avec des fraudes, avec la violence, avec les taux d'abstention qui augmentent. »

Durant la conférence de presse, la société civile a dénoncé une décision qui pourrait priver certains électeurs de leur droit de vote par manque d’argent pour se déplacer. Elle a aussi souhaité être invitée à la rencontre politique annoncée par le président Ali Bongo dans son discours des vœux à la nation. La société civile souhaite faire des propositions sur la transparence électorale voulue par tous les acteurs politiques.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne