RDC: début d’une opération de déguerpissement des vendeurs ambulants à Kinshasa

En RDC, grande opération de déguerpissement commence lundi 8 janvier dans la ville de Kinshasa. La capitale attend la visite du pape François du 31 janvier au 3 février. Un communiqué de la municipalité parle d’une « opération coup de poing » consistant à l’évacuation de toutes les emprises illégales. Objectif assurer l’assainissement des lieux d’ici la fin du mois.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Kamanda wa Kamanda Muzembe

L’« opération coup de poing » débute aujourd’hui le long du boulevard Lumumba, entre l’aéroport international de N’Djili et la première rue de la commune de Limete. Marchés pirates, kiosques et terrasses de fortune vont être évacués… Il sera interdit de vendre de l’eau en sachets plastiques. Les épaves de véhicules et garages pirates vont être supprimés et les places de parkings pour voiture et bus vont être délocalisées.

Selon le communiqué de la mairie de la capitale, il est strictement interdit à tous les vendeurs d’étaler leurs marchandises sur les trottoirs, le long du Boulevard Lumumba. Et les récalcitrants feront face à la rigueur de l’unité spéciale pour la protection de l’environnement et seront sanctionnés.

Cette opération va se poursuivre dans les 24 communes de Kinshasa, indique l’autorité urbaine. Mais, pour les vendeurs ambulants, ce n’est pas la première fois que des telles mesures sont prises dans la capitale. Dans les milieux des vendeurs de Kinshasa, on évoque la longue fermeture du Marché central et du Marché de La Liberté, une situation qui oblige plusieurs d’entre eux à exposer leurs articles le long des avenues.

