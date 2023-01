Cameroun: indignation autour de l'interminable chantier du complexe sportif d'Olembé

Le Stade d'Olembé, deux jours avant le match d'ouverture de la CAN 2022 (image d'illustration). AFP - KENZO TRIBOUILLARD

Le dimanche 8 janvier, sur les principaux plateaux de débats télévisés au Cameroun et tout le long du weekend sur les réseaux sociaux, un seul sujet : le scandale du complexe sportif d'Olembé. Du nom de cet ensemble d'infrastructures sportives en construction depuis plus de dix ans dans la banlieue ouest de Yaoundé. Le constructeur Magil a récemment annoncé son retrait de ce chantier qui a déjà englouti près de 200 milliards de francs CFA. Consacrant ainsi un nouvel arrêt des travaux. Une annonce qui a immédiatement ouvert la voie à des polémiques et une indignation générale.