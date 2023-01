Centrafrique: le président Touadéra appelle à l'exemplarité face à la corruption

Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale, à Bangui le 30 mars 2022 (image d'illustration). © Barbara Debout / AFP

L’année dernière, plusieurs cas de corruption et de détournement de fonds impliquant des ministres et certains fonctionnaires de l’État ont été signalés en Centrafrique. Lors de son adresse à la nation à l’occasion du Nouvel An, le président Touadéra a réitéré sa volonté de lutter contre la corruption tout appelant les membres du gouvernement au sens des responsabilités.