Gabon: Alain-Claude Bilie By Nze nommé Premier ministre

Christiane Ossouka Raponda qui était devenue, en juillet 2020, la première femme cheffe d'un gouvernement gabonais, a été nommée, ce lundi 9 janvier, vice-présidente de la République par le président Ali Bongo. Elle est remplacée, à la primature, par Alain-Claude Bilie By Nze chargé ainsi de former un nouveau gouvernement.

Avec notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma

Véritable bête politique, Alain-Claude Bilie By Nze sentait son heure sonner. Il y a trois mois seulement, Ali Bongo avait opéré un mini remaniement du gouvernement pour propulser son ministre d'État aux fonctions de cice-Premier ministre chargé de l’eau et de l'électricité. Âgé de 56 ans, Alain-Claude Bilie By Nze était déjà l'un des hommes qui parlaient à l’oreille d'Ali Bongo durant son premier mandat.

En mars 2012, Bilie By Nze rentrait à la présidence en qualité de conseiller politique et porte-parole. Trois ans plus tard, il rentrait au gouvernement comme ministre de la Communication. Parfait orateur, il a conservé les fonctions de porte-parole du gouvernement. À ce titre, il a été sur tous les fronts, avant et après l'élection présidentielle de 2016.

Après la contestation post-électorale de 2016, Bilie By Nze est loin du premier carré des fidèles du président de la République. Puis son étoile a encore commencé à briller très fort, à moins d'un an de la prochaine élection présidentielle. Le gouvernement qu’il formera aura probablement pour mission d'assurer la réélection d’Ali Bongo.

Quant à Rose Christiane Ossouka Raponda, première femme cheffe de gouvernement au Gabon, elle est promue vice-présidente de la République et devient également la première femme à occuper cette fonction.

