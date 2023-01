Immigration en France: une tribune appelle à ne pas priver «l'Afrique de ses médecins»

« Ne privons pas l'Afrique de ses médecins », c'est le titre d'une tribune publiée, ce week-end, en France. Elle est signée par d'importants professeurs de médecine et également par des défenseurs des droits de l'homme qui estiment que le projet de loi sur l'immigration proposé par le gouvernement français, fin décembre, pour faire venir du personnel de santé qualifié, n'est pas acceptable.

Le projet de loi doit être présenté en janvier et prévoit, notamment, la création d'une carte de séjour spéciale pour les professionnels de santé.

En effet, l'État français souhaite d'un côté, durcir les mesures d'expulsion des étrangers et de l'autre, faciliter la venue de travailleurs qualifiés, notamment dans la santé pour réduire les déserts médicaux.

Après le titre de séjour « Métiers en tension », l'article 7 du projet de loi propose ainsi un nouveau cadre pour les professionnels de Santé, précisément pour les médecins, les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens, mais pas pour les infirmiers.

L'idée du gouvernement français : créer une carte de séjour « Talent professions médicales » qui serait attribuée aux professionnels embauchés au sein des établissements de santé publics et privés à but non lucratif ainsi qu'à leurs familles. En cas de réussite aux épreuves de vérification des connaissances, cette carte aurait une validité de quatre ans.

« C’est choquant »

Nombre de syndicats ont fustigé ces propositions. Ils estiment que la formation doit être améliorée en France. Actuellement, près de 5 000 médecins étrangers exercent dans l'hexagone. Ils n'ont pas le même statut et ont des salaires plus faibles que leurs confrères français.

Le professeur André Grimaldi est l'un des signataires de la tribune : « Ne privons pas l'Afrique de ses médecins » Il estime que la France ne peut pas, une fois de plus, piller les compétences scientifiques et intellectuelles du continent africain et appelle les autorités à retirer ce projet de loi sur l'immigration.

Voilà des gens qui ont été formés par leur pays et qu’on veut récupérer en France parce qu’on manque de médecins, sans se poser la question: Et leurs malades, dans leur pays, qui va les soigner ? Le professeur André Grimaldi, l'un des signataires de la tribune Guillaume Thibault

