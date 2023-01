Enlèvement d'Olivier Dubois au Mali: deux juges d'instruction nommés en France

Maître Laurent Bayon, avocat de Déborah Al Hawi Al Masri, mère des enfants d'Olivier Dubois :

« Je me félicite de l'ouverture de cette information judiciaire, que j'avais sollicitée et qui me permet d'accéder à l'ensemble des investigations qui ont été faites depuis l'enlèvement d'Olivier Dubois. Ça permet de comprendre et de discuter avec les autorités qui sont en responsabilité pour obtenir sa libération. Jusque-là, le Parquet national antiterroriste avait souhaité, dans un premier temps, mener une enquête préliminaire qui était totalement secrète, dont les actes étaient complètement secrets. Personne n'avait accès à ces investigations. Or le Parquet s'est même déplacé au Mali, et a recueilli un certain nombre d'informations permettant de comprendre dans quelles conditions et par qui Olivier Dubois a été enlevé. Ces informations sont importantes pour la famille, qui a besoin de connaître les choses et de voir que la Justice est à l'œuvre pour élucider et, peut-être, faciliter la libération. »