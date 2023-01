Les fidèles africains saluent la levée des quotas pour le pèlerinage à la Mecque

C’est un soulagement, tout le monde applaudit des deux mains. Le Sénégal a une particularité : généralement, le plus grand pourcentage de nos pèlerins sont des personnes âgées. On avait inscrit beaucoup de pèlerins, mais on a dû leur expliquer qu’ils ne pouvaient plus partir. Certains avaient même déjà versé leur argent. Voilà pourquoi je dis que c’est un grand soulagement...