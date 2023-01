Madagascar: des étudiants démunis après l’incendie d’une résidence universitaire à Vontovorona

À Madagascar, l’incendie le 2 janvier 2023 d’une résidence universitaire à Vontovorona plonge des élèves de l’École supérieure polytechnique d’Antananarivo dans la difficulté. Sur place, la solidarité s’organise. Hier, en ce jour de rentrée, les sinistrés ont reçu des dons du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Sarah Tétaud

Des étudiants malgaches à nouveau accablés par un incendie : cette fois, c’est au tour des élèves de l’École supérieure polytechnique d’Antananarivo de ramasser les cendres. Le 2 janvier dernier, à 4h du matin, un immense brasier s’est emparé d’un des bâtiments de la résidence universitaire de Vontovorona, situé à une vingtaine de kilomètres de la capitale. Aucun blessé à déplorer, les bâtiments étant quasiment déserts du fait des vacances scolaires. Mais 16 chambres réduites à néant et des dégâts matériels et scolaires immenses pour les habitants des lieux.

C’est un court-circuit dans l’une des chambres étudiantes du bâtiment 15 qui serait à l’origine du sinistre. En quelques heures, 62 des quelque 3 000 pensionnaires du site, ont perdu la totalité de leurs affaires. À l’instar de cet étudiant de 2ᵉ année. « Nos lits, nos tables, nos ordinateurs ont été emportés par les flammes, raconte-t-il. Côté études, tous nos cahiers, nos fournitures scolaires, ainsi que nos modules de cours ont été brûlés. Il ne nous reste plus rien à part les vêtements que nous portions. Du coup, nous repartons à zéro ». Il estime ses pertes matérielles à 5 millions d’ariary (1 100 euros).

« C’est beaucoup d’argent, poursuit-il. Nous espérons que l’État va reconstruire notre bâtiment. Nous demandons aux responsables d’améliorer les infrastructures et de nous offrir des logements. De faire l’entretien régulier de la cité universitaire parce qu’ils n’ont jamais été rénovés depuis cinquante ans. Nos bâtiments sont infestés de rats… »

« Le montant des dégâts se chiffre à plusieurs centaines de millions d’ariary »

Les sinistrés sont depuis hébergés dans des salles de classe ou accueillis dans d’autres chambres étudiantes, à huit personnes dans 15m². L’association des anciens élèves de l’école ainsi que des membres de la diaspora en France ont collecté des fonds pour venir en aide aux victimes.

Hier, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, responsable des bâtiments, s’est déplacée sur le campus pour distribuer des lits, des fournitures scolaires, ou des ustensiles de cuisine, sans toutefois aborder la question des bâtiments détruits.

D’après Christian Rakotonirina, le Secrétaire général du Croua, le Centre régional des Œuvres Universitaires d’Antananarivo, qui assure la gestion des infrastructures universitaires, « le montant des dégâts se chiffre à plusieurs centaines de millions d’ariary ». Quant au montant du devis transmis au Ministère, responsable des bâtiments, il n’a pas encore été dévoilé. Cependant, ce dernier se veut rassurant : « Concernant tous ces dégâts, j’espère que le ministère va s’engager à réhabiliter ce bâtiment pour que les élèves puissent poursuivre leur vie étudiante [normalement]. »

Troisième incendie en dix ans

Cet incendie à la cité universitaire du campus de Vontovorana est le 3ᵉ en 10 ans. À chaque fois, la vétusté des infrastructures et des installations électriques sont mises en cause. Jusqu’à présent, les bâtiments détruits par les flammes en 2013 et 2017 n’ont jamais été reconstruits. « Un vrai drame pour nos étudiants », commente l’administration de l’École supérieure polytechnique d’Antananarivo, qui affirme avoir alerté à maintes reprises son ministère de tutelle sur la dégradation avancée des logements étudiants.

