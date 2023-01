RDC: la Banque mondiale débloque 250 millions de dollars en appui du programme de DDR

Devant la coopérative de Bwegera, les enfants de la communauté observent la délégation des Nations unies venue visiter le projet de DDR (Démobilisation, désarmement et réinsertion). © RFI/Coralie Pierret

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La Banque mondiale annonce le lancement d’un nouveau programme en appui au dispositif de « Désarmement, démobilisation et réintégration » en République démocratique du Congo. Ce nouveau financement, qui vise plus de 3 millions de personnes résidant au Nord-Kivu, au Sud-Kivu et en Ituri, veut se démarquer des précédents projets de DDR.