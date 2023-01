Cameroun: la société Magil répond aux accusations sur le complexe sportif d’Olembe

Le stade d'Olembé, deux jours avant le match d'ouverture de la CAN 2022 en janvier 2022. © Kenzo Tribouillard / AFP

La société de construction canadienne Magil se défend et répond aux accusations du ministère camerounais des Sports et de l'Éducation physique, maître d'ouvrage du chantier du complexe sportif d'Olembe. Accusée par le ministère de surfacturation et de vouloir résilier unilatéralement son contrat en laissant les travaux inachevés, Magil, filiale du groupe français Fayolle, publie ce mercredi matin 11 janvier un communiqué et adresse une lettre à la primature camerounaise.