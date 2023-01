RDC: polémique autour de la privatisation partielle du principal hôpital de Lubumbashi

(illustration) Le centre ville de Lubumbashi en RDC. Wikimedia Commons CC BY-SA 2.5 Oasisk

Le ministère de la Santé publique vient de céder la gestion de l’hôpital public Sendwe de Lubumbashi à un organisme privé à la suite d’un accord de partenariat public-privé. Officiellement le but est d’améliorer la qualité des soins et de services. Jusqu’à maintenant cet hôpital est le seul dans le Sud du pays qui offre des services à un tarif très bas et permet aux démunis d’avoir accès aux soins. Toutefois cette décision suscite des inquiétudes, non seulement sur l’avenir du personnel soignant mais aussi le coût des soins médicaux.