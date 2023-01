Éthiopie: les cheffes de la diplomatie française et allemande en visite à Addis-Abeba

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock (G) et son homologue française Catherine Colonna (D) lors d'un point presse à Adama, en Éthiopie, le 12 janvier 2023. AFP - AMANUEL SILESHI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et son homologue allemande, Annalena Baerbock, sont en visite pour 48h à Addis-Abeba. Une visite de « soutien » au processus de paix en cours depuis la signature de l'accord de paix de Pretoria. Au cours de leurs entretiens avec le Premier ministre Abiy Ahmed et le vice-Premier ministre Demeke Mekonnen, elles ont insisté sur l'ampleur et la gravité des crimes commis pendant les deux années de conflit et insisté sur l'importance de la justice.