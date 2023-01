Bénin: le parti Les Démocrates rejette les résultats des législatives

Au Bénin, le parti d’opposition les Démocrates rejette les 28 sièges sur 109 que la commission électorale lui a attribués. Il se dit surpris et son président Eric Houndété annonce des recours devant la Cour constitutionnelle, selon une déclaration lue aux premières heures de ce jeudi 12 janvier.

avec notre correspondant, Jean-Luc Aplogan

La Commission électorale nationale autonome (Cena) a attribué 28 sièges au parti les Démocrates et l’a classé troisième sur ls formations en lice. Le parti Les Démocrates conteste ce verdict. Eric Houndété veut bien plus qu’une place du plus grand parti de l’opposition : « Le parti Les Démocrates rejette ce verdict qui ne reflète pas la volonté du peuple de faire de notre parti la première force politique du Bénin. »

Il ne dit rien sur le nombre de suffrages et le nombre de député espérés. Éric Houndété conteste le rang des deux partis de la majorité au pouvoir arrivés en tête. Ils sont là parce qu’il y a eu des manquements à la loi, dénonce l’opposant qui évoque entre autres la corruption électorale, le bourrage d’urnes.

Le parti va saisir l’institution en charge du contentieux électoral

« Le parti Les Démocrates s’active déjà pour introduire des recours auprès de la cour constitutionnelle afin qu’il soit rétabli dans ses droits », poursuit la déclaration.

Le parti exhorte ses militants au calme en attendant que la cour tranche.

La déclaration s’achève en ces termes : « Le parti Les Démocrates rassure la communauté internationale quant à sa volonté d’œuvrer pour la paix et l’invite à l’accompagner dans ses efforts en vue de la restauration de la démocratie béninoise. »

Prévue pour 21h30, la déclaration a été lue après 1 heure du matin. Les partis du camp Talon n’ont pas encore réagi.

