Cameroun: tensions avant une réunion de conciliation sur le complexe sportif d’Olembe

Le stade d'Olembe, avant la CAN 2021 de football. Pierre RENE-WORMS / FMM - PIERRE RENE-WORMS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Une réunion de conciliation est annoncée ce 12 janvier 2023 à Yaoundé entre les parties en conflit dans l'affaire de construction du complexe sportif d’Olembe. De part et d'autre de la table sont attendus le ministre des Sports du Cameroun, le vice-président de Magil Construction et entre les deux, le ministre d’État et secrétaire général de la présidence de la République. Une réunion sur fond de défiance entre les protagonistes alors qu'il est question d'essayer de sauver cette infrastructure sportive. Infrastructure dont les travaux sont à l’arrêt depuis plus d'an malgré le fait qu'elle a déjà englouti près de 200 milliards de francs CFA.