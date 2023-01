Mali: nouveau bilan humain suite à la double attaque jihadiste du 10 janvier

Un véhicule de l'armée malienne en patrouille dans le centre du pays, en février 2020 (image d'archives). AFP - MICHELE CATTANI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

On en sait un peu plus sur la double attaque jihadiste du 10 janvier contre les Forces armées maliennes (FAMa) dans le centre du pays. Selon le nouveau bilan officiel, 14 militaires maliens ont perdu la vie et 31 terroristes ont été « neutralisés ». Côté armée régulière, c'est l'un des bilans les plus lourds depuis plusieurs mois...