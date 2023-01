RDC: recrudescence des attaques en Ituri, alors que les FARDC sont sur le front du M23

Garde armé à Bunia, en Ituri. (Image d'illustration) © AFP/File

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Ituri, une vingtaine de personnes ont été tuées dans plusieurs villages dans des attaques attribuées aux miliciens de la Codeco. Ces évènements ont davantage accentué les critiques contre l’état de siège en vigueur dans cette province depuis mai 2022. Les acteurs de la société civile et d’autres leaders communautaires et politiques décrient la gestion de la crise sécuritaire et appellent à la fin de l’état de siège.