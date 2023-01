Sénégal: la banquier et homme d'affaires Pathé Dione est mort

Un grand monsieur de la finance africaine vient de disparaître. L'assureur et banquier sénégalais Pathé Dione est décédé jeudi à Paris à l'âge de 81 ans. L'homme d'affaires était le président et fondateur du groupe Sunu Assurances, présent dans 17 pays et avec une trentaine de filiales en Afrique de l'Ouest et centrale.