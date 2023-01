Afrima Awards 2023: à Dakar, le continent fête ses musiques

C’est un événement majeur pour la musique africaine : les Afrima Awards se tiennent du 12 au 15 janvier 2023 à la Dakar Arena. Leur but : promouvoir une culture panafricaine, donner une image positive et actuelle de l’Afrique, et bien sûr mettre un coup de projecteur sur les artistes du continent.

Avec notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois

C’est un événement majeur pour la musique africaine : les Afrima Awards 2023 se tiennent ce week-end à Dakar. Un grand concert aura lieu ce vendredi soir et des récompenses dans une quarantaine de catégories seront remises.

Le but des Afrima Awards : promouvoir une culture panafricaine, donner une image positive et actuelle de l’Afrique, et bien sûr mettre un coup de projecteur sur les artistes du continent.

Parmi la quarantaine de catégories récompensées, on trouve par exemple l’artiste de l’année, la meilleure vidéo, le meilleur DJ, mais également l’artiste le plus prometteur de l’année.

Parmi eux, Magixx, un jeune musicien nigérian. À 23 ans, ce natif de Lagos fait ses premiers pas sur le tapis rouge « C’est la première fois que je suis une figure publique, quelqu’un qui est reconnu pour sa musique, et c’est aussi ma première vraie nomination en Afrique, donc c’est énorme pour moi, savoure-t-il. Je suis là pour représenter mon peuple du Nigeria, et promouvoir ma musique ».

« Le Sénégal est un lieu central de la musique africaine »

Au cours des prochains jours, les musiciens visiteront ensemble différents lieux emblématiques de Dakar. Le ministre du Tourisme sénégalais, Mame Mbaye Niang, se réjouit, lui, que les Afrima Awards soient organisés pour la première fois dans la capitale sénégalaise. « C’est l’expérience de voir les anglophones et les francophones croiser leurs stratégies pour développer la musique urbaine surtout et aider les autres artistes. On y gagne beaucoup pendant 72 heures. Le Sénégal va rayonner en Afrique en termes de culture. Je pense que c’est une aubaine pour nous ».

Pour sa 8e édition, après Lagos et Accra, c’est en tout cas la première fois que ce festival se déroule dans une capitale francophone. Un choix évident pour son président, Mike Dada. « D’abord, le président de l’Union Africaine est le président du Sénégal, Macky Sall, donc quand il a été question de déplacer le festival dans un pays francophone, ça a été facile de se dire allons au Sénégal, explique-t-il. Il est clair que le Sénégal est un lieu central de la musique africaine partout dans le monde. Vous avez des Youssou N’Dour, Ismaël Lô, et il y a aussi de nouvelles musiques qui arrivent et c’est ça qu’on veut promouvoir dans le reste du monde. En Afrique il y a des gens différents dans chaque pays, il n’y a pas seulement de l’Afrobeat. Il y aussi le Mbalax, et c’est ce qu’on veut mettre en avant ces prochains jours parce qu’il y a une telle diversité de genres de musiques en Afrique ».

Les récompenses des Afrima seront remises dimanche soir et la cérémonie sera retransmise sur Youtube.

