Dessin

Le regard de Glez sur la sécurité routière en Afrique de l'Ouest

L'actualité de la semaine vue par le burkinabé Damien Glez. © Damien Glez/RFI

Texte par : Damien Glez Suivre

Suite à un accident meurtrier sur les routes sénégalaises ayant fait 40 morts la semaine passée, le débat et les annonces de mesures en faveur de la sécurité routière sont, une fois de plus, relancés. Entre drames et indifférence, c'est la grande loterie pour les usagers de la route. L'actualité de la semaine vue par le burkinabè Damien Glez sur RFI Mandenkan et RFI Fulfulde.