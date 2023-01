Les cheffes de la diplomatie française et allemande achèvent leur visite en Éthiopie

La ministre des Affaires étrangères Annalena Barbock (G) et son homologue française Catherine Colonna (D) entourent le président de la Commission de l'UA Moussa Faki Mahamat lors de leur visite à Addis-Abeba, le 13 janvier 2023. AFP - AMANUEL SILESHI

Au deuxième jour de leur visite conjointe en Éthiopie, les cheffes de la diplomatie française et allemande se sont entretenues ce vendredi matin 13 janvier avec le président. Ensemble, elles ont lancé un appel aux pays africains à condamner plus clairement « l’agression russe » en Ukraine. Elles ont aussi plaidé pour que l’Union africaine soit représentée au G20 et au Conseil de sécurité des Nations unies.