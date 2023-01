RDC: les déplacés tardent à revenir à Rumangabo par crainte du M23

Des soldats du M23 quittent le camp de Rumangabo, après la rencontre entre des responsables de l'EACRF et des rebelles du M23 lors de la cérémonie de passation de pouvoir au camp de Rumangabo, dans l'est de la République démocratique du Congo, le 6 janvier 2023. AFP - GUERCHOM NDEBO

Officiellement, depuis le 6 janvier le M23 a cédé le contrôle du camp militaire de Rumangabo, à une quarantaine de kilomètres de Goma (Nord-Kivu), à la force régionale de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Est (EACRF). Une semaine plus tard, selon plusieurs témoins, les combattants de ce mouvement ne se sont pas retirés loin du camp et certains sont localisés à a peine trois kilomètres du camp. La situation crée la confusion dans la zone et suscite la méfiance des déplacés qui tardent à revenir dans leurs milieux d’origine.