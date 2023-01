Togo: veillée à la mémoire de l’ex-président Sylvanus Olympio, assassiné il y a 60 ans

Le 13 janvier 1963, le père de l'indépendance togolaise Sylvanus Olympio était assassiné devant l'ambassade des États-Unis à Lomé, où il s'était réfugié après l'attaque de son domicile par un commando. Soixante ans plus tard, toute la lumière n'a pas encore été faite sur sa mort. Certains membres de la famille continuent à chercher la vérité et ses partisans n’ont rien oublié. Pour marquer cet anniversaire, ils ont organisé une veillée de prière le jeudi 12 janvier.

Avec notre correspondant à Lomé, Peter Sassou Dogbé

Seuls les partisans de l'UFC, l’Union des forces de changement étaient présents. L’ambiance était festive, on a chanté et prié.

Elliot Ohin, vice-président du parti, participait à cette veillée. Sylvanus Olympio est perçu comme un modèle de par son audace et son courage, selon lui. « Pour cet illustre président qu'était Sylvanus Olympio, il était important pour nous que nous fassions cette veillée, souligne-t-il. Il est mort en 1963. Il faut donc expliquer aux jeunes qui n’ont pas connu cette époque ce qu’il était et ce qu’il représentait pour le Togo. C’est l’homme qui s’est battu pour le développement du Togo. Et cette veillée est importante justement pour parler de tout ça, pour parler de la vie de cet homme-là ».

Une messe d'hommage

Aujourd’hui, il est inspirant et c’est d’ailleurs pour cela que le Dr Folly Gada Ekué est venu à cette veillée. Soixante ans après son décès, le premier président élu du Togo est toujours dans les mémoires. « Depuis soixante ans, il a été au cœur de politiques publiques qu’aujourd’hui, presque toute l’opposition togolaise - même au-delà de l’opposition, les observateurs -, considère comme étant toujours actuelles. Notamment ses audaces dans la question de la réforme monétaire, la gestion économique impeccable du pays, l'équilibre du budget. Ce sont des idées nouvelles que Monsieur Olympio et toute son équipe ont introduit dans la vie publique au Togo ».

Ce vendredi, l’archevêque de Lomé célèbrera une messe d'hommage après le dépôt d'une gerbe de fleurs par ses partisans sur sa tombe à Agouè, en terre béninoise.

