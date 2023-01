Éthiopie: des centaines de détenus libérés après l'attaque d'une prison dans l'Oromiya

L'attaque a eu lieu à Bule Hora dans la nuit du 6 au 7 janvier. © RFI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Malgré les renforts envoyés la semaine dernière par l'armée fédérale dans l'Oromiya, la plus large province de la fédération et la plus peuplée, la rébellion de l'Armée de libération oromo (OLA) a une fois de plus revendiqué l'attaque d'une prison.