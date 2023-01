Cameroun: les sénatoriales convoquées pour le 12 mars prochain

Centre-ville de Yaoundé, au Cameroun (image d'illustration). © Wikimédia common/Bdx

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Cameroun, les élections sénatoriales auront lieu le 12 mars 2023. Les précédentes se sont déroulées en 2013 et en 2018. Dernier scrutin à l'issue duquel le RDPC avait remporté 63 sièges et le SDF seulement 7 soit deux fois moins que lors de la première législature. Cette élection au suffrage indirect avec un collège électoral composé des membres des Conseils municipaux et des Conseils régionaux revêt plusieurs enjeux.