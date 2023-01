RDC: les propos de deux ministres font polémique

Au cours du Conseil des ministres, le vendredi 13 janvier, le président Félix-Antoine Tshisekedi (notre photo d'illustration) a dénoncé le comportement des deux membres du gouvernement. AP - Ludovic Marin

En RDC, des déclarations des membres du gouvernement font polémique. Le président de la République a dénoncé et condamné de la manière la plus ferme les propos discriminatoires, de stigmatisation et d’exclusion tenus dans le cadre de la sensibilisation du processus électoral, particulièrement à l’enrôlement. Deux ministres sont dans le viseur.