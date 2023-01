Sénégal: après l'accident de bus, les transporteurs remontés contre les mesures prises

Le week-end dernier, la collision entre deux bus a coûté la vie à 41 personnes, trois des principaux syndicats des transporteurs routiers annoncent une grève illimitée à partir de mardi à minuit pour protester contre les mesures prises par le gouvernement.

Avec notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois

Parmi ces 23 mesures controversées, l’interdiction pour les bus et minibus de circuler entre 23h et 5h du matin. Ils dénoncent « des décisions prises à la hâte et sans concertation avec les différents acteurs ».

Aliou Soum, secrétaire administratif du syndicat des transporteurs affilié à la CNTS

