Burkina Faso: à Arbinda, la population choquée après un enlèvement de femmes d’une ampleur inédite

Arbinda, dans la région du Sahel, est régulièrement ciblée par des attaques terroristes. © RFI

La population d'Arbinda, dans le nord du Burkina Faso, est toujours sous le choc, après l'enlèvement d'une cinquantaine de femmes, par des hommes armés, les jeudi 12 et vendredi 13 janvier. Deux groupes de femmes parties chercher de l'eau et cueillir des plantes ont été kidnappées. Quatre d'entre elles ont pu échapper à leurs ravisseurs et regagner la ville pour donner l'alerte. C'est la première fois qu’Arbinda est confrontée à un tel phénomène. La commune est complètement confinée ce lundi 16 janvier.