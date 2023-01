Est de la RDC: le bilan s’alourdit après une attaque à la bombe dans une église protestante

En RD Congo, le bilan s’est alourdi après l’attaque survenue ce 15 janvier 2023 à Kasindi, dans le territoire de Beni, au Nord-Kivu. Une église protestante a été la cible d’une attaque à la bombe durant le service du dimanche. Bilan partagé par les autorités militaires et la société civile : 14 morts et de 63 blessés.

Publicité Lire la suite

L’urgence actuellement, c’est d’évacuer les blessés les plus sévèrement touchés. Selon la société civile de Kasindi, c’est une trentaine de personnes qu’il faut évacuer rapidement vers l’hôpital du CICR à Beni, à 75 kilomètres des lieux de l’attaque.

Plusieurs ambulances militaires font donc la navette. Il faut près de deux heures pour rejoindre Beni. Une urgence, car Kasindi manque de médicaments pour traiter ces blessés. Un responsable de la société civile explique que l’hôpital de référence est à cours de traitement et qu’hier, ils ont dû faire le tour des officines pour trouver de quoi soigner les victimes. Un stock de médicaments déjà quasiment épuisé ce lundi matin.

Sur place, le gouverneur militaire de la province, qui est sous état de siège avec l’armée en charge de l’administration, est arrivé dans la matinée. Le général Constant Ndima doit rencontrer les blessés et faire un point sur l’enquête qui est « en cours », selon les autorités militaires qui n’ont pas encore communiqué sur le mode opératoire.

A (re)lire ► Est de la RDC: au moins 14 morts et 63 blessés dans un attentat à la bombe contre une église

Ce que l’on sait, c’est qu’une bombe a explosé lors de l’office religieux dimanche vers midi dans une église pentecôtiste et qu’un suspect de nationalité kényane a été arrêté par l’armée près de la zone quelques temps plus tard. Très vite, les regards se sont tournés vers le groupe terroriste ADF qui sévit dans la région. Et effectivement, le groupe État islamique en Afrique central, ISCAP, auquel les ADF ont fait allégeance, a revendiqué cette attaque.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne