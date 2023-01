Nigeria: le remplacement des billets de banque se déroule dans le chaos

Des billets de banque en nairas nigérians sont visibles sur cette photo, le 10 septembre 2018 (image d'illustration). REUTERS - Afolabi Sotunde

Au Nigeria, en plus de limiter les retraits de liquidité depuis le 9 janvier, la Banque centrale a également annoncé le remplacement de tous les billets de banque en circulation d'ici la fin du mois de janvier 2023. Après cette date, les anciennes coupures ne seront plus acceptées nulle part. Mais la mise en œuvre de cette politique - visant notamment à limiter les fraudes et l'achat de votes – est chaotique.