Togo: le premier meeting de la DMK depuis deux ans est une réussite, selon une coordinatrice

Au Togo, la Dynamique monseigneur Kpodzro (DMK), qui rassemble sept partis politiques de l'opposition et six organisations de la société civile, a organisé un rassemblement à Lomé pour la première fois depuis les élections présidentielles de février 2020 et les mesures restrictives contre la pandémie au Covid-19. Une manifestation commentée par Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, coordinatrice de la DMK.