Procès des massacres du 28 septembre 2009 en Guinée: «Le comportement de Dadis Camara me révolte»

Ouverture du procès du 28-Septembre à Conakry, le 28 septembre 2022 (image d'illustration). © CELLOU BINANI/AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Guinée, l’ex-putschiste, chef de l’État de décembre 2008 à décembre 2009, Moussa Dadis Camara a comparu hier, lundi 16 janvier, à nouveau, devant la cour criminelle chargée de juger les principaux suspects des massacres du 28 septembre 2009 dans un stade de Conakry. Ce jour-là et les suivants, au moins 157 opposants ont été massacrés par les forces de défense et de sécurité sous la junte et au moins 109 femmes violées. Hier, les joutes verbales entre Me Paul Yomba Kourouma avocat de Toumba Diakité, l'ex-aide de camp du capitaine Dadis Camara, et le capitaine lui-même ont été plus calmes que prévu.