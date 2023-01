RDC: l’opposant Franck Diongo se lance dans la course à la présidentielle

Le leader du parti « Mouvement lumumbiste progressiste est candidat à la présidentielle prévue le 20 décembre 2023. Ancien opposant de Kabila puis allié à Moïse Katumbi, Franck Diongo dit vouloir mettre fin au règne du régime de Félix Tshisekedi qu’il a critiqué sévèrement lundi devant la presse à Kinshasa.

Publicité Lire la suite

« Ma candidature s’inscrit dans la ligne du changement nécessaire pour mettre un terme à l’asservissement du peuple congolais », explique Franck Diongo. Le chef du Mouvement lumumbiste progressiste (MLP) s’est exprimé lundi 16 janvier devant la presse à Kinshasa afin de présenter son projet pour l’élection présidentielle 2023.

« Nous allons ensemble relever le défi de mettre fin aux humiliations subies par notre nation et la rétablir dans sa dignité et dans sa grandeur, affirme-t-il pour justifier sa candidature. Les Congolais ont besoin d’un Etat fort et juste qui protège chacun et garantisse à tous les droits et libertés. » Franck Diongo réclame « la fin de l’impunité » et s’engage à « combattre le vol, la corruption, la fraude et le mensonge qui avilissent le Congo. »

La transformation des mentalités appelle la fin de l’impunité et le respect de lois et de la justice. Franck Diongo, candidat à l'élection présidentielle en RDC Pascal Mulegwa

Le leader du MLP évoque aussi la préparation et le déroulement des élections : « En vue d’éviter le chaos électoral qui se mijote, nous sommes engagés dans ce processus électoral en dépit des incohérences, erreurs, critiques, enregistrées contre la Ceni, mais exigeons l’introduction des facteurs correctifs afin d’obtenir des élections crédibles. »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne