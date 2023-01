Signature d’un accord-cadre de coopération entre le Rwanda et les Comores

Comores, vue de la capitale Moroni. (image d'illustration) Getty Images - John Seaton Callahan

Dhoihir Dhoulkamal et Vincent Biruta, ministres rwandais et comoriens des affaires étrangères, ont signé lundi à Moroni un accord-cadre de coopération. Kigali et Moroni veulent renforcer leur relation. En marge de cette visite, le Rwanda a également manifesté sa volonté de soutenir les Comores lors de la prochaine présidence de l’Union africaine.