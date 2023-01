En Tunisie, l'écrivain algérien Yasmina Khadra à la rencontre de ses nombreux fans

Nous vous emmenons maintenant en Tunisie où l’écrivain à succès Yasmina Khadra vient d'effectuer une tournée à l’occasion de la publication de son dernier roman : Les vertueux. Lui qui s’était fait connaître mondialement avec L’attentat ou encore Les hirondelles de Kaboul a été accueilli en rockstar en Tunisie et notamment à la faculté de lettres de la faculté de la Manouba de Tunis.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Tunis, Amira Souilem

Il était venu parler de son dernier roman, le voici accueilli avec des fleurs et un gâteau. Yasmina Khadra qui fêtait hier son 68e anniversaire ne pouvait pas imaginer meilleur accueil. Dans l’amphithéâtre archi-bondé, des lecteurs de 7 à 77 ans et plein de questions : « Bonjour, j’ai une question pour vous. Pourquoi le titre Les Vertueux ? », lui demande un jeune lecteur. « Ce n'est pas une question qu'il pose, c'est un début d'interrogatoire », répond Yasmina Khadra sur le ton de l'humour. Il y a eu aussi des déclarations d’amour : « Vous êtes notre idole, notre bonheur. Vous êtes notre espoir dans un monde désespéré et désespérant. »

Rafik Zeghidi est présent pour modérer la rencontre. Il est un doctorant qui prépare une thèse sur l'œuvre de Khadra justement : « Je suis très ému par cette rencontre/débat. Il était très spontané. C’est sa générosité d’âme d’ailleurs qui a toujours attiré mon attention. »

Un engouement qui a surpris l’auteur lui-même. L’écrivain algérien – à force de dédicaces – repart de Tunis avec une tendinite.

Les êtres humains ont besoin de temps en temps d'écouter autre chose que la déprime ambiante, les problèmes, surtout une télévision qui est désespérante quand on entend ce qu'il se passe dans le monde, les rumeurs désastreuses, les stigmatisations, la haine. Tout ça déstabilise une jeunesse qui a besoin de recouvrer un minimum de quiétude. Yasmina Khadra sur le rôle de l'intellectuel en situation de crise Amira Souilem

►À écouter aussi : De vive(s) voix - Le Sel de tous les oublis, de Yasmina Khadra

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne