J-13 avant le voyage du pape en RDC: où en sont les préparatifs?

C’est exactement dans treize jours que le pape se rendra à Kinshasa. Dans la capitale congolaise, c’est la mobilisation générale. Mardi, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a effectué une visite au site de Ndolo où le pape va célébrer la grande messe.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Patient Ligodi

Le trafic est suspendu à l’aéroport de Ndolo. Les rares avions et hélicoptères encore visibles ici sont bien rangés dans des hangars. Une grande partie du site s’est transformée en gigantesque chantier.

Jésus-Noël Sheke, coordonnateur technique de travaux d'aménagement, est optimiste : « Avec ses 850 000 m², le site a la capacité de recevoir 1,5 million de personnes. Si 1,5 million de compatriotes se déplaçaient, ils trouveront la place pour bien suivre la messe dans les meilleures conditions d’accès, de sons et de visibilité », promet-il.

Tout est grand ici, comme cet imposant podium d’environ 1500 m² qui domine l’espace. Accessible notamment par ascenseur, c’est la structure principale à partir de laquelle le pape dira sa messe. Selon l’équipe technique, 75% du travail est déjà réalisé.

« Nous avons une première livraison provisoire et technique le 25 février. Nous projetons une répétition générale sur le site le 27 du mois et une dernière le 30 janvier. »

Côté sécurité, c’est la mobilisation générale, d’après le ministre de la Communication et des Médias Patrick Muyaya : « Tous les services de sécurité sont mobilisés. En dehors de la sécurité congolaise, il y a la Garde suisse qui est déjà venue en prospection et qui reviendra dans les jours qui viennent pour que de manière conjointe nous puissions partager des informations et être sûrs que le site est à l'abri de tous les cas d’insécurité. »

Pour gérer l’affluence, trente accès sont prévus et sur le plan sanitaire, une vingtaine de cliniques mobiles seront déployées.

