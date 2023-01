Côte d’Ivoire: un permis à points en circulation dès mars face à l’insécurité routière

En Côte d’Ivoire, les autorités annoncent la mise en circulation d’un permis à points à compter du 1er mars 2023 pour réduire le nombre d’accidents de la route. Le dernier Conseil national de sécurité a relevé qu’il y a en moyenne 46 accidents de la route par jour, faisant près de 1 050 tués en 2022. Même si cette tendance est à la baisse, les autorités entendent redoubler d’efforts pour réduire les risques sur les routes.

Avec notre correspondante à Abidjan, Bineta Diagne

À partir du 1er mars, le permis de conduire ivoirien sera doté d’un capital de 12 points. Chaque infraction au Code de la route entraîne un retrait de points : moins six points pour l’utilisation du téléphone au volant ou encore moins quatre points en cas de non-respect d’un feu rouge ou d’un panneau prescrivant l’arrêt.

En cas de perte de l’ensemble de ces points, un stage dans un centre agréé sera nécessaire pour que le permis soit à nouveau valide. À cela s’ajoutent des amendes et des peines de prison pour les infractions les plus graves.

Le but de cette réforme est d’« inciter les conducteurs à plus de prudence » affirme Amadou Koné, le ministre des Transports.

Concrètement, les usagers n’auront pas besoin de changer leur permis, ces derniers sont déjà dotés d’une puce qui permet d’identifier chaque conducteur.

À côté de cette réforme, les autorités prévoient d’installer plus de radars mobiles et de vidéosurveillance pour verbaliser les automobilistes en cas de besoin. La signalisation des routes et des panneaux devrait aussi être renforcée.

