Indignation au Sénégal après la visite de trois jours de Marine Le Pen à Dakar

Madame Le Pen n’aurait jamais dû être autorisée à fouler le sol du Sénégal, pays de la « Teranga », voulant dire « la bienvenue ». Nous sommes un pays ouvert, un pays d’accueil, mais Madame Marine Le Pen n’est absolument pas la bienvenue au Sénégal, car elle incarne le racisme politique depuis des décennies en France. Et des centaines de milliers de nos compatriotes africains souffrent quotidiennement d’attaques verbales et physiques du Front national. Elle n’aurait jamais dû être autorisée à fouler les pieds dans le continent de pays dont elle insulte depuis des années. Le Sénégal, ce n’est pas un pays qui devrait accueillir des personnalités racistes et xénophobes, et qui l’assument. Et qui en font un plan de carrière politique. Qu’elle reprenne immédiatement le prochain avion et qu’elle reparte.