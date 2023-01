Climat: l'Ougandaise Vanessa Nakate aux côtés de Greta Thunberg au Forum économique de Davos

L'Equatorienne d'Amazonie Helena Gualinga, l'Ougandaise Vanessa Nakate avec la Suédoise Greta Thunberg au forum de Davos, le 19 janvier 2023. AP - Markus Schreiber

Alors qu’il avait été relégué au second plan derrière la crise de la vie chère et celle de l’énergie, derrière la guerre en Ukraine et ses conséquences, le climat s’est de nouveau imposé ses dernières 48 heures dans les débats du Forum économique mondial de Davos. Il faut dire que l’une de ses plus médiatique ambassadrice, Greta Thunberg avait fait le déplacement dans la petite station de ski des Alpes suisses. À ses côtés, l’activiste ougandaise Vanessa Nakate venue rappeler que l’Afrique fait partie du monde.