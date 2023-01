Gabon: une visite en mars 2023 d’Emmanuel Macron fait réagir des acteurs de la société civile

Le président français Emmanuel Macron prononçant un discours lors d'une visite au lycée français après un sommet franco-espagnol à Barcelone le 19 janvier 2023. AFP - LUDOVIC MARIN

Le One forest summit, sommet consacré aux enjeux forestiers, se tiendra les 1er et 2 mars 2023 à Libreville au Gabon. Un rendez-vous auquel doit participer le président français, Emmanuel Macron. Or, cette visite aura lieu à quelques mois à peine de l’élection présidentielle, ce qui n’est pas du goût de certains acteurs de la société civile gabonaise. Explications.