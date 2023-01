Kigali accuse Kinshasa de se retirer des processus de paix, les autorités congolaises démentent fermement

Des soldats du M23 quittent le camp de Rumangabo, après la rencontre entre des responsables de l'EACRF et des rebelles du M23 lors de la cérémonie de passation de pouvoir au camp de Rumangabo, dans l'est de la République démocratique du Congo, le 6 janvier 2023.

Dans un communiqué publié ce jeudi 19 janvier, le gouvernement rwandais affirme déplorer le retrait apparent de la République démocratique du Congo des processus de paix de Luanda et de Nairobi. Une réponse à un premier communiqué de la RDC publié la veille, qui accusait au contraire le groupe armé du M23 et Kigali de ne pas respecter le processus de paix.

Publicité Lire la suite

avec notre correspondante à Kigali, Lucie Mouillaud

D’un côté, la RDC dénonce le non retrait du M23 à la date butoir du 15 janvier, affirme que le Rwanda ne respecte pas le processus de Luanda en continuant de soutenir les rebelles, et demande à la communauté internationale de sanctionner Kigali et les dirigeants du groupe armé.

► À lire aussi : les rebelles du M23 n’ont pas entamé leur retrait vers le mont Sabinyo à l'est de la RDC

Le Rwanda cherche l'enlisement, mais nous ne cèderons pas Christophe Lutundula, le ministre congolais des Affaires étrangères : «Bien au contraire, c'est la RDC qui est totalement impliquée dans le processus de Nairobi et de Luanda» Pauline Le Troquier

De l’autre, les autorités rwandaises disent déplorer le « retrait apparent de la RDC des processus de paix ». Elles dénoncent une « lecture sélective du communiqué de Luanda » par Kinshasa, accusant le gouvernement congolais de fournir des armes et de combattre aux côtés de groupes armés illégaux, de recruter des mercenaires étrangers et d’ignorer la question du retour des réfugiés dans leur pays d’origine.

« La RDC est prête à toute éventualité et se défendra par tous les moyens » conclut Kinshasa dans son communiqué. Une déclaration qui, pour les autorités rwandaises « ne peut être considérée que comme une menace d’attaque imminente. »

► À lire aussi : le président Félix Tshisekedi limoge son conseiller privé, en charge des relations avec le Rwanda

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne