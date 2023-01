Le Sierra Leone promulgue une loi pour favoriser l'emploi des femmes

Une femme sierra-léonaise s'apprête à voter lors des élections de 2018 à Freetown. (image d'illustration) AFP - ISSOUF SANOGO

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Une nouvelle loi pour plus d'égalité entre hommes et femmes et pour favoriser l'emploi de ces dernières a été promulgué cette semaine par le président Julius Maada Bio. Le texte impose à toutes les organisations sierra-léonaises de réserver 30% de leurs emplois aux femmes, y compris aux postes de direction.