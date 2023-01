Ouest de la RDC: les églises relèvent des manquements dans l’identification et l’enrôlement des électeurs

Vue de Kinshasa, capitale de la RDC. Wikimedia/Moyogo

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En République démocratique du Congo (RDC), les églises catholique et protestante, qui ont mis en place une mission électorale conjointe, ont relevé ce 19 janvier 2023 des manquements et des ratés à une semaine de la fin officielle de l’opération d’identification et d’enrôlement des électeurs pour les provinces de l’ouest de la RDC.