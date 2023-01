RDC: situation humanitaire critique pour les déplacés en Ituri

L’Ituri, à l’est de la RDC, connaît depuis plusieurs semaines un regain de violences imputés notamment aux milices Codeco et Zaïre. Une situation qui a poussé de nombreuses personnes à quitter leurs villages. Ces déplacés se retrouvent alors dans des conditions humanitaires critiques où ils manquent d’assistance.

Depuis plusieurs semaines, les déplacés sont de plus en plus nombreux dans le territoire de Mahagi. Mais l’aide humanitaire ne suit pas cet afflux et la situation est catastrophique pour Maître Emmanuel Abékané, coordonnateur de la société civile.

« Ces déplacés ont besoin de tout puisqu'ils ont tout laissé en raison des attaques répétitives dans leurs localités où ils vivaient paisiblement. Celui fait qu'ils sont terriblement dans le besoin : ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas de logement, ils n'ont même plus de vêtements », témoigne Emmanuel Abekane.

Les enfants premières victimes

Autre territoire de la province de l'Ituri touchés par ces attaques : celui d'Irumu. Ici aussi, les conditions sanitaires sont dramatiques. Christophe Munyanderu, responsable de la société civile, s’inquiète particulièrement pour les plus fragiles : les enfants.

« Les enfants qui sont dans les camps de déplacés : leurs mamans ne sont même plus en mesure de leur donner du lait maternel. Il faut aussi voir les conditions hygiéniques avec les mains sales et tout cela. Ce sont toujours les enfants qui sont les premières victimes. C'est la raison pour laquelle, il faut voir comment on peut leur apporter de l'assistance et comme améliorer les conditions dans les camps de déplacés », ajoute le responsable.

Autre préoccupation de la société civile : la saturation des lieux d’accueil rend encore plus difficile la vie des habitants de l’ensemble de la province.

Les délaces sont confrontés au problème d'alimentation, de logement, pour ne pas parler de vêtements. Ils vivent dans des conditions inhumaines. Emmanuel Abekane, coordonnateur de la société civile du territoire de Mahagi, Ituri Paulina Zidi

