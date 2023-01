UE: le Parlement européen s'inquiète de la liberté de la presse au Maroc

Maroc, le 22 juin 2021: devant le tribunal de Casablanca où se tenait une audience dans le procès du journaliste Souleymane Raissouni, point presse de l'association Reporters sans frontières. © twitter RSF

À une très large majorité, le Parlement européen critique la situation de la liberté de la presse au Maroc. Pour la première fois en 25 ans, les parlementaires européens ont voté hier, jeudi 19 janvier, au Parlement de Strasbourg à une très large majorité un texte non contraignant dénonçant le sort réservé aux journalistes emprisonnés - Omar Radi, notamment-, et appelant Rabat à respecter la liberté d'expression et la liberté des médias. Une résolution d'urgence rarissime exhortant à la libération provisoire de Omar Radi, Souleiman Raïssouni ainsi que Taoufik Bouachrine.