Violences du 20-Octobre au Tchad: 3 mois après, pouvoir et opposition se renvoient la responsabilité

Des pneus brûlés lors d'une manifestation à Ndjamena, le 20 octobre 2022. © Juda Allahondoum - Le Visionnaire/via REUTERS

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Il y a 3 mois, le 20 octobre, une manifestation de l’opposition, interdite par les autorités, était violemment réprimée. Le soir même, le pouvoir de transition autorités annonçaient un bilan de « 50 morts et près de 300 blessés ». Le principal opposant Succès Masra, qui est en exil depuis, évoquait un bilan beaucoup plus important : près de 200 morts. Depuis, alors que différentes commissions d’enquête, internationale et locale, sont en cours, le pouvoir et l’opposition se renvoient la responsabilité des évènements. –