Économies africaines: la croissance devrait se stabiliser autour de 4 % cette année

Dans son rapport intitulé « Performance et perspectives macroéconomiques de l’Afrique » publié, jeudi 19 janvier, la Banque africaine de développement met l’accent sur la « résilience » du continent, tout en encourageant les investissements dans les infrastructures et les programmes sociaux.

Avec notre correspondante à Abidjan, Bineta Diagne

Quelle sera la perspective de croissance, cette année, pour le continent ? Si les économies africaines ont connu un ralentissement en 2022, suite à la crise du Covid-19 et à la guerre en Ukraine, la croissance économique devrait rester stable, selon la Banque africaine de développement.

D’après la BAD, la croissance devrait se stabiliser autour de 4 % en 2023-2024 mais en parallèle, l’inflation a atteint un record: 13,8 % en 2022. Par ailleurs, derrière ces statistiques se cachent des disparités. Ainsi, le Zimbabwe a été touché de plein fouet où l’inflation est passée de 98,5 % en 2021, à 285 % l’année dernière.

Globalement, l’augmentation des prix de l’énergie et des denrées alimentaires a aggravé la précarité des ménages les plus fragiles et poussé près de 15 millions de personnes dans la pauvreté extrême.

La BAD préconise des mesures « audacieuses, combinant des politiques monétaires, fiscales et structurelles ».

« Il y a des choses que l’on doit régler. L’endettement des pays africains, c’est lourd. Ensuite, il faut régler la fiscalité pour élargir l’espace fiscal des pays africains. Et enfin, il faut que l’on essaye de produire beaucoup de choses nous-mêmes », indique Akinwumi Adesina, président de cette institution.

Pour Kevin Chika Urama, chef économiste à la BAD, estime quant à lui qu'il faut intensifier les échanges commerciaux intra-africains.

La BAD encourage enfin les décideurs économiques à développer leur politique industrielle pour faire face aux aléas du marché, tout en élaborant des programmes de protection sociale.

