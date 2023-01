Guinée: premières auditions des victimes du régime Alpha Condé

L'ex-président guinéen avait été le premier à être élu démocratiquement dans le pays. Ici, des Guinées passent à côté d'une affiche d'Alpha Condé, à Conakry le 16 septembre 2021, 11 jours après son renversement. © John Wessels / AFP

Les premières auditions des victimes du régime d'Alpha Condé ont débutées vendredi matin. Durant sa présidence entre 2011 et 2020, plus de 200 personnes ont été tuées selon les données d'ONG, des partis politiques d'opposition et des organisations de la société civile. En mai dernier, le parquet du tribunal de première instance de Dixinn a engagé des poursuites contre le président déchu et 26 responsables de son régime, les accusant entre autres d’assassinats, actes de torture et enlèvements.