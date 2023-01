Kenya: la réduction du poids de la dette au cœur de la proposition de projet budgétaire

Pour son premier budget en tant que président, William Ruto souhaite renflouer les caisses de l’État. (image d'illustration) REUTERS - MONICAH MWANGI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Emprunter moins et partir à la chasse à l’évasion fiscale. C’est le projet du Kenya pour la prochaine année. Le Trésor public a publié cette semaine une première version provisionnelle du budget pour l’année fiscale 2023-2024. Objectif affiché : encourager la croissance économique pour qu’elle atteigne 6,1% contre une estimation de 5,5% pour la période qui va se conclure en juin. Et alors que le Kenya fait face à un contexte économique difficile en raison de l’inflation, conséquences, entre autres, de la pandémie de Covid-19, de la guerre en Ukraine et de la sécheresse qui sévit dans le pays.