Madagascar dresse le premier bilan du passage de la tempête Cheneso

Dans le nord-est de l'île, des habitants décrivent des inondations impressionnantes (image d'illustration) AFP PHOTO / RIJASOLO

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La tempête tropicale Cheneso qui a touché le nord-est de la Grande Ile jeudi matin s'est affaiblie, mais de fortes pluies sont encore prévues jusqu'à mardi dans le nord-ouest et le sud-est du pays, avertit la direction de la météorologie. Selon le bilan provisoire du BNGRC, le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, la tempête a fait un mort, un disparu et près de 2 700 sinistrés dans deux régions du nord.